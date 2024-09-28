 عواد: فزنا بالسوبر الإفريقي من أجل إسعاد جماهير الزمالك - بوابة الشروق
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عواد: فزنا بالسوبر الإفريقي من أجل إسعاد جماهير الزمالك

محمد ثابت
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 3:04 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 3:04 م

أعرب محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، مؤكدا أن جمهور الزمالك كان على الموعد والفريق عمل بأكمله من أجل إسعاد الجماهير.

قال محمد عواد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" جمهور الزمالك العظيم دائمًا كنتم على الموعد.. عملنا جاهدين جميعًا كـ فريق من أجل إسعادكم".

أضاف:" الحمد لله على الفوز والتتويج بالسوبر الأفريقي".

أتم عواد:" شكراً لكم على الدعم والمساندة الدائمة أنتم دائمًا رقم 1 جمهور الزمالك العظيم".

ونجح الزمالك في التتويج بالسوبر الإفريقي بعدما فاز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.


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