العراق يصدر 3 ملايين و493 ألف برميل نفط يوميا خلال أغسطس الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، اليوم الأحد ، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية خلال شهر أغسطس الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين و493 ألف برميل يوميا غالبيتها من موانئ محافظة البصرة /550 كم جنوبي البلاد/.

وذكرت شركة سومو ، في بيان صحفي ، أن صادرات العراق النفطية للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت سبعة مليارات و160مليون دولار.

ويُرجح أن تقفز صادرات العراق النفطية للشهر الحالي إلى ثلاثة ملايين و650 الف برميل يوميا بعد استئناف عمليات تصدير النفظ الخام من حقول كردستان أمس السبت لأول مرة منذ أكثر من عامين.