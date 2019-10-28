نائب وزير الخارجية الكويتي يؤكد إيمان بلاده بأهمية التلاحم الخليجي

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن الكويت بذلت جهودًا حثيثة من أجل رأب الصدع الخليجي، مؤكدًا إيمانها الكامل بأهمية تلاحم دول مجلس التعاون وتعزيز الموقف الخليجي.

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش الاحتفال بيوم الامم المتحدة الذي أقيم أمس الأحد في مقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت، أن الكويت لن تتوقف عن سعيها لاحتواء الخلاف بين الأشقاء، مؤكدًا أنه "مما يدعوا للتفاؤل أنه في كل خطوة نخطوها نحقق تقدما متزايدا وملموسا".

وفي ما يتعلق بالزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مصر مؤخرًا، أفاد الجارالله بأنها كانت ناجحة والمباحثات التي جرت جاءت بناءة وتطرقت لأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت إلى أن الزيارة ستشكل دفعة قوية للعلاقات وفرصة ايجابية للتشاور والتنسيق بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور حيوي في ظل ظروف مضطربة تشهدها المنطقة.

من جهته، استعرض ممثل الأمين العام للامم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ نشاطات لجان فريق الامم المتحدة بالبلاد وأبرز مهامها التي تتمثل في تطوير وبناء القدرات من اجل مؤشرات جادة للتنمية المستدامة.

وأضاف في كلمة خلال الحفل أن اللجان تعمل من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغية تحسين دور المرأة في المجتمع وريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة الكويت ومراكز البحوث المعنية بشؤون المرأة.