 حبس 3 أطفال متهمين بالتعدي على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق - بوابة الشروق
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حبس 3 أطفال متهمين بالتعدي على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى بكر
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:44 ص

أمرت نيابة الوراق بحبس 3 أطفال 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامهما بالتعدي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات النيابة حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 3 متهمين بالتعدي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تعدى فيه 3 أشخاص على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق، وتم تشكيل قوة من مباحث قسم شرطة الوراق، وبإعداد الأكمنة تمكنت القوة من ضبط المتهمين وهما كل من أحمد البالغ من العمر 16 عاما، ومحمد البالغ من العمر17، ومصطفى البالغ من العمر 16.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي على المجني عليه محمد البالغ من العمر 14 عامًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصويره وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة ومساعد وزير الداخلية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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