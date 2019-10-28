اليمين المتطرف في ألمانيا يزيح حزب ميركل للمركز الثالث في انتخابات ولاية تورينجن

أظهرت نتائج استطلاع لرأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أزاح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى المركز الثالث في انتخابات جرت بولاية تورينجن في شرق ألمانيا يوم الأحد، في حين فاز حزب لينكه المنتمي لليسار المتطرف بالمركز الأول.

ويأتي تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بعد نجاحات حققها في انتخابات في أول سبتمبر أيلول بولايتي سكسونيا وبراندنبورج الشرقيتين حيث فاز فيهما أيضا بالمركز الثاني، مما يمثل نكسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وبحسب نتائج استطلاع محطة (إيه.آر.دي)، من المتوقع حصول حزب لينكه على 29.7 في المئة من الأصوات وحزب البديل من أجل ألمانيا على 23.8 في المئة والاتحاد الديمقراطي المسيحي على 22.5 في المئة والحزب الديمقراطي الاشتراكي على 8.5 في المئة والخضر 5.4 في المئة والديمقراطي الحر خمسة في المئة.