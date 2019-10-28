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بدء منافسات الطالب المثالي بجامعة قناة السويس

بدء منافسات الطالب المثالى بجامعة قناة السويس
بدء منافسات الطالب المثالى بجامعة قناة السويس
أميرة محمدين
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:13 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:13 م

بدأت مسابقات الطالب المثالي لجامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، والتي يتنافس فيها 60 طالبا وطالبة من الكليات المختلفة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الطلاب على المشاركة في الحراك الطلابي، والذي يعبر عن الانتماء للجامعة كمؤسسة وكيان تعليمي وانتمائهم وولائهم للوطن.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه في ختام المنافسات على اللقب سيتم إعلان الفائزين الثلاثة الأول من الطلاب، ومن الطالبات ويتم منحهم شهادات التقدير والجوائز المالية، مضيفا أن تقييم الطلاب يتضمن المظهر العام والأنشطة الطلابية، ومهارة إدارة الحوار والسيرة الذاتية وإجادة اللغة الإنجليزية والإسهامات في العمل المجتمعي ودورات التنمية البشرية، بجانب تقدير السنوات الدراسية السابقة.

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