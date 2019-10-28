إحالة أوراق حلاق ومبيض محارة للمفتي بتهمة قتله عجوز بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، قرارًا بإحالة أوراق حلاق ومبيض محارة إلى مفتي الديار المصرية؛ لذبحهما عجوز كفيفة بمنزلها وسرقتها خلال أيام عيد الأضحى، وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "سميعة.م.ال" البالغة من العمر 80 عاما، كفيفة مذبوحة داخل منزلها، وتبين أن السيدة تم ذبحها، بدافع السرقة حيث تبين بعثرة محتويات غرفة نومها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7832 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

وتبين أن مرتكبي الحادث وهم: "م.م.س" البالغ من العمر 30 سنة، مبيض محارة، و"إبراهيم.ح" البالغ من العمر 20 عاما، مقيمين بقرية "غيته" ببلبيس، وأنهم ارتكبوا جريمتهم بدافع السرقة، فيما تم ضبط المتهمان.

وبمواجهتهما اعترفا بذبح العجوز عندما تعرفت على أحدهم، وأنهم استولوا على مبلغ 500 جنيهًا كانت بمنزلها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.