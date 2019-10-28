حسام البدري: لا مساس بالأقدمية في منح شارة القائد بالمنتخب

كشف حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه حاول حسم العديد من الملفات بعد توليه مسئولية المنتخب الوطني وكان على راس هذه الملفات حسم شارة كابتن منتخب مصر.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "أخر قائد للمنتخب وهو المحمدي في بطولة إفريقيا الأخيرة ليس من بين الخيارات الحالية للمنتخب، ولذلك كان يجب اختيار كابتن آخر للفراعنة".

وأوضح البدرى أنه يفضل اختيار كابتن للفريق يكون من اللاعبين الأساسيين، خاصة أن أحمد فتحي كان بعيدا عن المنتخب في الفترة الأخيرة.

وأشار البدري :" عقدت جلسة مع محمد بركات "مدير المنتخب" لحسم ملف شارة الكابتن، لم أكن أضمن تواجد فتحي في القائمة، لكن الملف تعرض للعديد من الاجتهادات الإعلامية، موضحا أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لم يتدخل في هذا الأمر نهائيا".

وطالب المدير الفني للفراعنة، أنه يجب عدم شخصنة الأمور بين فتحي وصلاح، يجب تطبيق مبدأ عام، والمبدأ العام لدي أن أقدم لاعب موجود في معسكر المنتخب هو كابتن الفريق.