الرئيس اللبناني يدعم المبادرة الروسية بعقد مؤتمر لعودة النازحين السوريين

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن دعمه للمبادرة الروسية لعقد مؤتمر في دمشق الشهر المقبل لعودة النازحين السوريين، ورحب بها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

واستقبل بري اليوم الأربعاء مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري، حيث أبدى بري" تشجيعه وتجاوبه مع كل ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أنه "ما زال على موقفه المعلن في هذا الاطار منذ عام في القصر الجمهوري".

وشكر بري روسيا على "الدعم والمؤازرة اللذين قدمتهما للبنان في أعقاب انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي".

ومن جهة أخرى، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم الوفد الروسي حيث بحثا "أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين. وتمنى أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى"، مشيراً إلى أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوافرة، بحيث أن الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، مع التأكيد أن النازحين يريدون العودة إلى ديارهم".

وأعرب الوفد عن "تقديره للجهود اللبنانية الكبيرة لاستضافة النازحين السوريين وانعكاسها على ظروفهم الحياتية والاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت".

ومن جهته، رحب دياب بـ"المبادرة الروسية وهي تتوافق مع الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين التي أقرها مجلس الوزراء بالاجماع بتاريخ 14 يوليو 2020" .

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشؤون السورية أعرب عن رغبته بمشاركة لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي يعقد في دمشق في 11و12 نوفمبر المقبل.