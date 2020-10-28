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تونس: 1776 إصابة بفيروس كورونا في المدارس

تونس - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 10:03 م

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1776 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، بالمؤسسات التربوية، منذ مطلع العام الدراسي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4390 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس "التاجي".

وأوضحت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن الإصابات شملت 853 مؤسسة تربوية، وطالت 752 تلميذًا و815 معلمًا و163 حالة بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات في صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 46 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 52 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 48 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1153 حالة، فيما تم تسجيل 2125 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 54 ألفًا و278 مصابًا.


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