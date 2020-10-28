أردوغان يظهر على غلاف العدد القادم من مجلة شارلي إيبدو

كتبت مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، إنها ستضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على غلاف العدد القادم من المجلة، وهو الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد الحرب الكلامية بين أردوغان والمروجين الغربيين لحرية التعبير.

وأظهرت تغريدة اليوم الثلاثاء غلافًا يظهر صورة كاريكاتورية لأردوغان جالسا على مقعد ويرفع ثوب امرأة ليكشف عن مؤخرتها وتحمل عنوان "أردوغان - لديه الكثير من المرح سرا".

ومن المقرر طرح العدد الجديد من مجلة شارلي إيبدو غدا الأربعاء.

وكان أردوغان في طليعة موجة الغضب التى اعترت الدول ذات الأغلبية المسلمة بعد أن اختارت مجلة شارلي إيبدو إعادة إطلاق رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد والتي أغضبت المسلمين قبل عقد من الزمن.