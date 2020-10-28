حبس مسن متهم بالاعتداء جنسيا على جارته الطفلة في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس عجوز لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه باغتصاب طفلة جارته بقرية هرية رزنة في الزقازيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من ربة منزل تتهم جارها "م. ع." 70 سنة، مُقيم بقرية هرية رزنة في مركز الزقازيق، باستدراج ابنتها الطفلة، 7 سنوات، والاعتداء عليها جنسيًا داخل مسكنه.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة كانت في طريقها لشراء مستلزمات من سوبر ماركت بذات الناحية، قبل أن يستدرجها المتهم إلى مسكنه ويعتدي عليها جنسيًا، فيما تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33162 جُنح الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.