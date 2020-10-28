كوريا الجنوبية واليابان تجريان محادثات بشأن قيود التصدير والعمل القسري إبان الحرب

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يجري دبلوماسيان بارزان من كوريا الجنوبية واليابان محادثات غدا الخميس؛ لبحث سبل تسوية نزاعات تتعلق بالقيود على الصادرات اليابانية، وقضية العمل القسري إبان فترة زمن الحرب.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن شيجيكي تاكيزاكي، رئيس مكتب شؤون منطقتي آسيا والأوقيانوس بوزارة الخارجية اليابانية، سيزور كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، كيم جونج هان.

وأكد مسؤول من الخارجية الكورية الجنوبية التقرير، وقال إن كيم سيلتقي تاكيزاكي غدا الخميس بمقر الوزارة.

والتقى كيم وتاكيزاكي بشكل مباشر آخر مرة في سول في فبراير الماضي قبل أول تفش رئيسي لمرض كوفيد-19. وعقد الدبلوماسيان محادثات عبر الفيديو في يونيو الماضي بسبب القيود الناجمة عن الوباء.

وخلال زيارته لسول، يعتزم تاكيزاكي، الذي يوصف بأنه كبير المبعوثين النوويين اليابانيين، الاجتماع مع كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية، لي دو هون، غدا الخميس.