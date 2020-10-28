 سموحة يكثف مفاوضاته لضم محمد بسام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سموحة يكثف مفاوضاته لضم محمد بسام

الشروق
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 12:43 م

أعرب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش عن سعادته بالانضمام لمنتخب مصر في القائمة المبدئية لمعسكر نوفمبر المقبل.

قال بسام في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد، إن انضمامه للمنتخب يمنحه الثقة ويعد تتويجا لجهوده مؤخرا.

وتابع أن المنافسة صعبة على حراسة المنتخب الوطني وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق القومي لإثبات وجوده.

وكشف محمد بسام حقيقة وجود مفاوضات من سموحة للتعاقد معه في الموسم الجديد، حيث قال إن الأزرق السكندري يجري مفاوضات لضمه لصفوف الفريق من الموسم المقبل.

وواصل أنه في النهاية سيتخذ القرار الذي يخدم مصلحته ومصلحة مادي طلائع الجيش.


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