إصابة رئيس مباحث دكرنس و2 من أفراد الأمن خلال مطاردة عناصر إجرامية في الدقهلية

أصيب رئيس مباحث مركز شرطة دكرنس و2 من أفراد الأمن أثناء مداهمة أوكار خارجين عن القانون بالأراضي الزراعية بقرية ديمشلت مركز دكرنس محافظة الدقهلية ونقلهم إلى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية،، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة من غرفة العمليات تفيد بإصابة الرائد محمد البنا، رئيس مباحث دكرنس واثنين من أفراد الأمن بطلقات نارية، أثناء مداهمة وكر للخارجين عن القانون بالأراضي الزراعية خارج قرية ديمشلت أمام منطقة الكوبري والمعروفة بـ " الشبكة".
وأكد الأهالي أنه أثناء خروج حملة أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أحد الأماكن المعروفة بااختباء تجار المخدرات بالمنطقة، وأثناء استشعار بعض العناصر الخطرة بدخول القوات قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية وبادلتهم القوات إطلاق النيران.
وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة الرائد محمد البنا رئيس مباحث دكرنس و2 من أفراد الأمن.
ووجه مدير أمن الدقهلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام وضبط العناصر الإجرامية المتسببة في الحادث.