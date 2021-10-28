إصابة رئيس مباحث دكرنس و2 من أفراد الأمن خلال مطاردة عناصر إجرامية في الدقهلية

أصيب رئيس مباحث مركز شرطة دكرنس و2 من أفراد الأمن أثناء مداهمة أوكار خارجين عن القانون بالأراضي الزراعية بقرية ديمشلت مركز دكرنس محافظة الدقهلية ونقلهم إلى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية،، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة من غرفة العمليات تفيد بإصابة الرائد محمد البنا، رئيس مباحث دكرنس واثنين من أفراد الأمن بطلقات نارية، أثناء مداهمة وكر للخارجين عن القانون بالأراضي الزراعية خارج قرية ديمشلت أمام منطقة الكوبري والمعروفة بـ " الشبكة".

وأكد الأهالي أنه أثناء خروج حملة أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أحد الأماكن المعروفة بااختباء تجار المخدرات بالمنطقة، وأثناء استشعار بعض العناصر الخطرة بدخول القوات قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية وبادلتهم القوات إطلاق النيران.

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة الرائد محمد البنا رئيس مباحث دكرنس و2 من أفراد الأمن.

ووجه مدير أمن الدقهلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام وضبط العناصر الإجرامية المتسببة في الحادث.