وزير الأوقاف: نشكر الرئیس على اهتمامه ببرامج الحماية الاجتماعية

توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها سيادته، مؤكدًا أن التراحم والتكافل وتضافر الجهود في خدمة الوطن والمجتمع مطلب شرعي ووطني.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد العتيق بقرية نجوع العرب مركز الصف بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة، حيث هنأ أهالي نجوع العرب وأهالي الصف بافتتاح هذا المسجد الذي يأتي في إطار افتتاح 24 مسجدًا اليوم.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف من جانبها ضاعفت جهودها، حيث وجه وزير الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التي توزع شهريًا، من مائة طن إلى مائتي طن شهريًا، لمائتي ألف أسرة يتم توزيعها عليهم بعزة وكرامة، بالإضافة إلى تحسين أحوال بعض العاملين من موارد الوزارة الذاتية المتاحة، كما أطلقت مبادرة "حق الوطن" في جميع مساجد الجمهورية.

وشدد على أن الحفاظ على أمن الوطن وأمانه مطلب شرعي ووطني، والتراحم والتكافل والتعاون في هذا التوقيت مطلب مجتمعي يجب شأن نقوم به جميعًا، وعلينا أن نواجه جماعات الهدم بالبناء، ونواجه جماعات التخريب والتشويه باليقظة والوعي ومزيد من العمل، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الوقت الذي تحافظ فيه على قضية الأمن والأمان تبني وتعمر، يد تحمي وتحرس ويد تبني و تعمر .

وفي سياق متصل، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن"، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم ، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة توزيع (2) طن من لحوم الأوقاف، بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ عبد الخالق العطيفي وكيل المديرية، ومحمد أبو الحجاج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وعدد من النواب و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشار وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع.

وقد قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التي توزع شهريًّا، من مائة طن إلى مائتي طن شهريًا لمئتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

س.ع