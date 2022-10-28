تويتر يستعد لإعادة حساب ترامب مع تولي إيلون ماسك رئاسة الشركة

يستعد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لإعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحظور منذ 2021، في غضون ساعات من تولي الملياردير وصاحب شركة "تسلا" إيلون ماسك رئاسة شركة "تويتر".



وقبل تأكيد عملية الاستحواذ رسميًا، اتخذ ماسك الخطوة الأولى نحو الترحيب بعودة الرئيس السابق، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وفي منشور على موقعه الشخصي على موقع "Truth Social" ، ادعى ترامب، أن لديه "أعدادًا أكبر من جميع المنصات الأخرى" ، وقال إنه يفضل موقعه الخاص ، لكنه "سعيدًا جدًا لأن تويتر لن يدار الآن من قبل المجانين اليساريين الراديكاليين والمجانين الذين يكرهون بلدنا حقًا " على حد تعبيره.



ويحذر المدافعون عن الحقوق المدنية من أن التغييرات التي اقترحها الملياردير ماسك، والتي هي غامضة حتى الآن ولكنها تركز على تعديل المحتوى بشكل أقل قربًا "لحرية التعبير" ، تخاطر بجعل المنصة "محركًا فائق الشحن للتطرف".



ويثير السماح لعودة ترامب على وجه الخصوص مخاوف من تأثير كبير على المحتوى الذي ينشر على تويتر، وفقا لخبراء.



وقالت "جارديان"إنه في الفترة التي قضاها على المنصة ، كان لدى الرئيس الأمريكي السابق أكثر من 88 مليون متابع، وشارك برسائل غريبة وفجة وكذلك دعوات مقلقة واضحة للعنف ضد وسائل الإعلام ، وتغريدات مؤثرة في السوق حول الشركات ، وتهديدات بحرب نووية .



ونقلت الصحيفة عن خبراء، قولهم إن السماح له بالعودة سيزيد من نفوذه في وقت تكافح فيه شركات التواصل الاجتماعي بالفعل للحد من التضليل الانتخابي.



وأزال موقع التواصل الاجتماعي ترامب نهائيًا في يناير 2021 ، قائلاً إن تغريدات الرئيس السابق "من المرجح جدًا أن تشجع الناس وتلهمهم لتكرار الأعمال الإجرامية التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021".



ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا العام ، قال ماسك إنه سيلغي هذا الحظر ، واصفًا تويتر بأنه "منحاز لليسار" ، ويوم الخميس ورد أنه أقال المدير التنفيذي المسئول عن الشركة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في مؤتمر "فاينانشال تايمز" في مايو الماضي، "أعتقد أنه ليس من الصحيح حظر دونالد ترامب". "أعتقد أن ذلك كان خطأ. لقد أدى إلى تنفير البلاد ولم ينتج عنه عدم وجود صوت لدونالد ترامب. أعتقد أنه كان قرارًا سيئًا من الناحية الأخلاقية وحماقة لأقصى الحدود ".