حاكم الشيشان الروسية يقر بخسائر فادحة بين صفوف وحدته في أوكرانيا

أقر حاكم جمهورية "الشيشان" الروسية، رمضان قديروف بخسائر فادحة في صفوف قواته، التي تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، بعد قصف مدفعي من قبل قوات أوكرانية.



وكتب رمضان قديروف في حسابه على قناة "تليجرام" أمس الخميس "لقي 23 مقاتلا حتفهم وأصيب 58" . وكانت مصادر أوكرانية قد تحدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن وحدة شيشانية في منطقة "خيرسون" جنوب أوكرانيا، كشفت عن موقعها عبر صور على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تعرضها لقصف مدفعي.



وفي العادة لا ينشر مسؤولون روس أرقاما حول ضحاياهم. وفي تلك الحالة، ربما كان قديروف يتحدى الأرقام الأعلى، التي أعطاها الجانب الأوكراني.



كما دعا الزعيم الشيشاني رفاقه لأن يحشدوا صفوفهم للحرب في أوكرانيا.



ومنذ بدء الحرب الروسية، قبل أكثر من ثماني سنوات، وصف قديروف نفسه بأنه واحد من أشرس المؤيدين في الصراع وأرسل أيضا وحداته لأوكرانيا.



ومن جهة أخرى، قارن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي القتال الذي تخوضه بلاده ضد روسيا بمقاومة النازية في الحرب العالمية الثانية، قائلا إن روسيا تسعى لتحقيق نفس المكاسب، التي سعت النازية لتحقيقها سابقا.



وقال زيلينسكي، في رسالة عبر الفيديو، تم بثها في كييف، الليلة الماضية "شكل الشر تغير، لكن الأساس لم يتغير" وأضاف أن روسيا تحولت من دولة مجاورة إلى معتدية إلى إرهابية وهي مذنبة بالتورط في جرائم حرب.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في خطاب في موسكو في الذكرى الـ77لانتصار الاتحاد السوفيتي السابق على النازية في ألمانيا، بأن الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا شبيهة بالحرب ضد النازية في الحرب العالمية الثانية.