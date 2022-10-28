أبو الغيط: وثائق الأمن الغذائي العربي تقدم رؤية للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن وثائق الأمن الغذائي العربي المعروضة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدم رؤية شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود بنهج تكاملي.



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته التي ألقاها خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في الجزائر أن هذا الملف يشمل موضوعات جرى بحثها باستفاضة في إطار منظومة جامعة الدول العربية، حيث قام المجلس بدراستها في العديد من الدورات السابقة قبل أن يُخصِّص لها اجتماعاً منفرداً عقد بمقر الأمانة العامة في شهر يوليو الماضي.



وتابع أن الموضوعات التي نناقشها تشمل طيفاً واسعاً من الأولويات العربية؛ خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والعالم أجمع، في ضوء ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من أحداثا عصيبة.. تمخض عنها وضع دولي جديد أكثر تعقيداً وسيولةً من أي وقتٍ مضى، إذ أفرزت هذه الأحداث وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد تداعيات خطيرة يصعب على أي دولة مواجهتها منفردةً، كما كشفت عن أوجه الضعف التي تعتري الكثير من المنظومات الاقتصادية، وعلى رأسها منظومة الأمن الغذائي العالمي.



ومضى قائلا: "لا شك أن هذه الأوضاع المستجدة تدفع إلى إعادة النظر في أولويات العمل العربي المشترك بإيلاء اهتمام أكبر بموضوعات بعينها مثل الاستجابة الإنسانية في حالات الجوائح والكوارث والأزمات، وتعزيز الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى جدول أعمال المجلس، الذي يتضمن عدداً من الموضوعات لموضوع الأمن الغذائي على وجه التحديد، وبالتحديد ما يخص الوثائق التي أعدتها الجامعة العربية، استجابة لطلب وزير خارجية الكويت بإعداد دراسة استراتيجية حول الأمن الغذائي العربي في ضوء الدراسات والبرامج والآليات السابقة وهو الطلب الذي حظي بدعم الوزراء.



كما حرص أبو الغيط على إلقاء الضوء خلال حديثه على بعض ما تضمنته تلك الوثائق من حقائق وأرقام مقلقة في نظره، فعلى الصعيد العالمي تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدلات الدين والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الانتاج والتوريد، مشيرا لكل ما يرتبه ذلك من تبعاتٍ خطيرة كالركود الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والجوع، وارتفاع أسعار سلال الغذاء الأساسية بشكل غير مسبوق،على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وأكد الأمين العام للجامعة العربية أنه إذا كان العالم قد واجه حتى اليوم أزمة في أسعار الغذاء، فالدول العربية قد تواجه في العام القادم،أزمة في توفير الغذاء الكافي.



وتابع: "لقد تدهورت مؤشرات الأمن الغذائي العربي بشكل مقلق.. ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث ولكن أيضاً بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة منها الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلاً عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي"



ومضى قائلا: "لمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة، تقدم وثائق الأمن الغذائي العربي المعروضة على المجلس رؤيةً شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية، وتُعالج بعض بنود هذا الاجتماع أيضا موضوع الأمن الغذائي العربي بهذا النهج المتكامل.



وأشار في هذا السياق للاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، ومبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً، واستدامة المراعي العربية وغيرها".