يطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا السبت، أولى فعاليات مبادرة "عام دراسى دون تسرب.. دون عنف"، بمدارس الإسكندرية، بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح الشريف، في بيان اليوم، أن المبادرة تأتي استكمالا للدور الرائد الذي تقوم به المحافظة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، وذلك في ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

من جانبها، قالت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، إن المبادرة تنفذ على عدة مراحل لتمتد حتى يناير 2023، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها غدا السبت بتدريب عدد من أخصائي نفسي والاجتماعي من إدارات التربية والتعليم بهدف إعداد الكوادر اللازمة، ثم يتخللها إقامة العديد من الندوات التوعوية سواء ندوات تخاطب الطلاب والمدرسين داخل المدارس أو ندوات تخاطب أولياء الأمور.