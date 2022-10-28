بايدن يندد بكافة أشكال العنف عقب التعدي على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عن دعمه لعائلتها عقب اقتحام مهاجم منزلها والاعتداء على زوجها بالضرب، وندد بكافة أشكال العنف وطلب باحترام رغبة العائلة في الحفاظ على خصوصيتهم.



وقال بايدن - في بيان، على موقع البيت الأبيض الإلكتروني: "إنني أدعو لبول بيلوسي ولعائلة بيلوسي كلها بالشفاء العاجل".



وأضاف أنه مسرور بسماع أن بول سيتعافى بشكل كامل في وقت قريب.



وأفادت الأنباء، في وقت سابق، بأن بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، تعرض لاعتداء عنيف في مقر إقامتهما في سان فرانسيسكو، اليوم الجمعة، بعد أن اقتحم مهاجم منزلهما.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيسة مجلس النواب إن رئيسة البرلمان بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت وتم نقل بول بيلوسي إلى المستشفى.