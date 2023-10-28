رئيس إنبي يعلق على فوز فريقه أمام الزمالك

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قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، إن قطاع الناشئين بالنادي ساهم بشكل كبير في تحقيق النتائج الجيدة ومنها الفوز على الزمالك.

وكان فريق إنبي قد فاز بهدفين لهدف على نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف الشريعي في تصريحات تليفزيونية: "نادي إنبي لديه مجموعة متكاملة من أجل ظهور اللاعبين الشباب، وهذا الأمر يعكس أهمية قطاع الناشئين".

وتابع: "أهمية قطاع الناشئين بنادي إنبي يزيد يوما بعد يوم، وأساس نادي إنبي القطاع الناشئين".

واختتم: "تامر مصطفى الأساس لتنفيذ آلية سياسة نادي إنبي في الاعتماد على الناشئين".