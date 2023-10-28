عضو بحركة حماس: الاحتلال تراجع في كل المحاور وتكبد خسائر بالأرواح

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن أمس الجمعة، كانت الليلة الأصعب في قطاع غزة؛ لأن الاحتلال الإسرائيلي وسّع إجرامه وإرهابه، وحاول التوغل بريًا في منطقة الشمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «كتائب القسام والمقاومة تصدت بكل بطولة وبسالة لمحاولة التقدم البري»، موضحًا أنها «اشتبكت بقوة مع جيش الاحتلال وأوقعت خسائر في صفوفه».

ولفت إلى أن «الاحتلال اضطر للتراجع من كل المناطق التي دخلها»، مضيفًا: «الاحتلال حاول أن يروج لإحراز تقدم محدود في بعض المناطق، لكن المقاومة كانت شرسة وواجهته، والقوات اضطرت للتراجع من كل المناطق تقريبًا».

وأشار إلى أن «معظم ما يقوله متحدث جيش الاحتلال كذب»، منوهًا أن «السلطات الإسرائيلية قطعت الاتصالات والإنترنت عن الشعب الفلسطيني؛ لتكون الرواية الوحيدة التي يقدمونها للعالم هي روايتهم الكاذبة».

وذكر أن «الاحتلال يخاف من الصورة التي انطبعت في ذهن العالم بأنه مسئول عن شلال الدماء للأطفال والنساء»، مؤكدًا: «العدو تراجع في كل المحاور وتكبد خسائر في الأرواح، كما أنه لم يحقق تقدمًا بالنسبة للتوغل في قطاع غزة».