 ارتكبوا 18 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية سرقة ببنى سويف - بوابة الشروق
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ارتكبوا 18 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية سرقة ببنى سويف

مصطفى عطية
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:47 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:47 م
ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بني سويف القبض على تشكيل عصابى تخصص بسرقة الدراجات النارية ارتكبوا 18 واقعة سرقة ببنى سويف، وتم وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف تكوين 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين ببنى سويف - تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة".

تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 18 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 18 دراجة نارية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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