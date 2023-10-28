 تقرير: حماس تحاول تحديد مكان 8 محتجزين روس إسرائيليين للإفراج عنهم - بوابة الشروق
السبت 28 أكتوبر 2023 2:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تقرير: حماس تحاول تحديد مكان 8 محتجزين روس إسرائيليين للإفراج عنهم

وكالات
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:21 م

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، اليوم السبت، إن الحركة تحاول تحديد مكان وجود 8 محتجزين يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيداً للإفراج عنهم.

وأوضح أبو مرزوق في تصريح نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية: "نبحث الآن عن الأشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".

ويتواجد وفد من حركة حماس في روسيا حالياً، في زيارة انتقدتها إسرائيل بشدة، ووصفت دعوتهم إلى موسكو بأنها "مؤسفة".

ودافعت روسيا، عن قرارها دعوة وفد "حماس"، وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الوفد التقى مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، لكنه لم يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مسئولين في الكرملين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك