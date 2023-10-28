تقرير: حماس تحاول تحديد مكان 8 محتجزين روس إسرائيليين للإفراج عنهم

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، اليوم السبت، إن الحركة تحاول تحديد مكان وجود 8 محتجزين يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيداً للإفراج عنهم.

وأوضح أبو مرزوق في تصريح نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية: "نبحث الآن عن الأشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".

ويتواجد وفد من حركة حماس في روسيا حالياً، في زيارة انتقدتها إسرائيل بشدة، ووصفت دعوتهم إلى موسكو بأنها "مؤسفة".

ودافعت روسيا، عن قرارها دعوة وفد "حماس"، وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الوفد التقى مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، لكنه لم يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مسئولين في الكرملين.