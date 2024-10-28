البنتاجون: كوريا الشمالية أرسلت 10 آلاف جندي إلى روسيا للقتال في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 10 آلاف جندي إلى روسيا للتدريب والقتال في أوكرانيا خلال "الأسابيع المقبلة".

وقالت سينج إن بعض هؤلاء الجنود انتقلوا بالفعل إلى مسافة قريبة من أوكرانيا.

وقالت للصحفيين "نشعر بقلق متزايد من اعتزام روسيا استخدام هؤلاء الجنود للقتال أو لدعم العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية".

وقالت سينج إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حذر علنا بالفعل من أنه إذا تم استخدام جنود كوريين شماليين في ساحة المعركة، سيتم اعتبارهم مقاتلين وأهدافا مشروعة، وأن استخدامهم سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضا.