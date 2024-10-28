وزير الثقافة يبحث مع محافظ الأقصر إقامة عروض أوبرا عالمية خلال الموسم الشتوي

«هنو» يوجه بتشكيل لجنة هندسية مشتركة مع الأقصر لوضع حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية بقصر ثقافة المحافظة

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي وتنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في ختام جولته الموسعة لتفقد المواقع الثقافية بمحافظات الصعيد.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، آليات تنظيم عدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة، منها دراسة إمكانية تقديم عروض أوبرا عالمية خلال موسم الشتاء، بجانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة في عدة مناطق بالمحافظة بهدف إبراز المقومات الحضارية التي تتمتع بها محافظة الأقصر، والمساهمة في تنشيط حركة السياحة، وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ووجه وزير الثقافة، بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية بقصر ثقافة الأقصر من خلال لجنة هندسية مشتركة من المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك تسريع وتيرة العمل للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية بالقصر.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بقصر ثقافة الأقصر للوقوف على المشكلة على أرض الواقع والاطلاع على الأنشطة التي يقدمها القصر للجمهور.

وافتتح الوزير، معرض صور فوتوغرافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى معرض للحرف اليدوية والبيئية.

ووجه وزير الثقافة، خلال الجولة، بضرورة التعاون مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر لتنفيذ ورش تدريبية متخصصة تفيد رواد القصر من النشء والشباب، مؤكدًا ضرورة تقديم فعاليات مبتكرة تتفاعل مع الطبيعة الحضارية لمدينة الأقصر.

وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم التنمية الثقافية في محافظات الصعيد، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الوعي الثقافي وتعميق الهوية المصرية الأصيلة، ضمن رؤية الوزارة لتوسيع دائرة الأنشطة الثقافية وتقديمها لكل فئات المجتمع، بما يسهم في إحياء التراث المصري العريق.

وأكد وزير الثقافة، أن الأقصر تعد مركزًا حضاريًا كبيرًا يجمع بين الحرف اليدوية والتراثية، والمكون الأثري الذي جعل من مدينة الأقصر واحدة من أهم مقاصد السياحة الثقافية في العالم.

من جانبه أعرب محافظ الأقصر، عن ترحيبه بجهود وزارة الثقافة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق التكامل الثقافي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه لجميع الفعاليات التي تعزز من مكانة الأقصر، كمركز ثقافي وسياحي مهم على الصعيدين المحلي والعالمي.