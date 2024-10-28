وزير خارجية إسبانيا: فلسطين ولبنان تعيشان مأساة تهدد استقرار المنطقة

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قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان تعيش منذ عام مأساة تهدد استقرار منطقة دول البحر المتوسط جراء العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية دول "‫الاتحاد من أجل المتوسط" الذي يعقد بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأضاف ألباريس: غزة والضفة الغربية ولبنان تعيش منذ نحو عام تراجيديا تهدد استقرار المنطقة المتوسطية.

وأشار ألباريس إلى السعي "لتعزيز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) التي تتعرض لتهديدات، وتعاني من عدم تطبيق القوانين الدولية، فيما قرارات محكمة العدل الدولية التي لا تطبق.

ويضم الاتحاد من أجل المتوسط 43 دولة، هي مصر و تركيا وفلسطين وإسرائيل والأردن والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وألبانيا وموناكو والمغرب وتونس وسوريا والجزائر ولبنان وموريتانيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ27.