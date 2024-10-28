رحيمي: معنوياتنا عالية لتحقيق الفوز أمام الأهلي

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أكد المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، جاهزية فريقه للفوز على الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال، مشددًا على أن الحضور الجماهيري يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين.

الأهلي يواجه العين مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، لأبطال القارات.

وقال سفيان رحيمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «معنوياتنا عالية وجاهزون للمباراة وإن شاء الله نقدم أداء قوي ونحقق الفوز، غير مهتم بالتسجيل في الأهلي والأهم أن يفوز الفريق».

وأضاف: «مباراة كبيرة بين فريقين كبار، سنقدم مباراة كبيرة وعلينا مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق الفوز».

وأوضح: «وجود الجماهير حافز كبيرة للاعبين، ونسعى لتقديم مستوى ليق بنادي العين.. اللاعبون تعودوا على وجود الجماهير ولعبنا السنة الماضية في آسيا مباريات كبيرة بوجود الجماهير ونريد الفوز غدًا».

وعن مفاوضات الأهلي، قال رحيمي: «لا أدري شيئًا عن مفاوضات الأهلي وكل تركيزي في مباراة الغد وتحقيق الفوز».

وتابع: «أشرف داري لاعب منتخب المغرب وصديق ليا وأتمنا له التوفيق.. ستكون مواجهة مختلفة خارج المغرب وكل واحد هيقدم أفضل ما عنده».

وأردف: «بشكر جماهير المغرب كلها على دعمي وأكيد سعيد بترشيحي لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وهو فخر كبير واتمنى ان اكون على قدر الثقة».

وأتم: «أي لاعب يتمنى يحترف في أوروبا لكن تركيزي حاليًا مع نادي العين وليس شيء آخر والقادم أفضل».