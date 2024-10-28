 الاحتلال يحتجز ويعتقل عشرات المواطنين مجردين من ملابسهم شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يحتجز ويعتقل عشرات المواطنين مجردين من ملابسهم شمال قطاع غزة

وفا
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 4:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 4:45 ص

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ23 على التوالي عملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة، ومنع الماء والطعام والدواء عنهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المواطنين بينهم كبار سن وأطفال بعد تجريدهم من ملابسهم قسرا بأحد شوارع مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإخلاء القسري للمواطنين من منطقة شمال قطاع غزة تحت وطأة التطهير العرقي التي يمارسها منذ 23 يوما، حيث استشهد مئات المواطنين وعشرات المفقودين تحت الأنقاض لا يستطيع أحد الوصول لهم.

ويتعرض أكثر من 100 ألف مواطن في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا لحصار وقصف متواصل من الاحتلال، وقتل كل من يحاول تقديم الخدمة أو الوصول للمحتاجين.


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