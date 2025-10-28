سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس منتدى ثقافة الطفل بعنوان “تحليل محتوى الرسوم المتحركة وأثرها القيمي عند الأطفال”، وذلك يوم الخميس القادم، بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساء.

يدير المنتدى أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي الثقافة الطفل، ويشارك به الدكتورة رشيدة الشافعي أستاذ بالمعهد العالي للسينما أكاديمية الفنون، الدكتور أسامة أبو العلا أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركة المعهد العالي للسينما أكاديمية الفنون، الدكتورة حنان سمير عبد العظيم أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، والفنان والرسام أحمد عبد النعيم.

يذكر أن منتدى ثقافة الطفل يهدف إلى مناقشة القضايا والمشكلات والبحوث والدراسات الخاصة بالطفل.