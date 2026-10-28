منتخب مصر 2010 يهزم الترسانة 2007 برباعية ودياً

فاز منتخبنا الوطني، مواليد 2010، ومدربه عبدالستار صبري، على فريق الترسانة، مواليد 2007، بنتيجة 4-1 ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم، بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لتصفيات شمال أفريقيا، المقرر لها، نوفمبر المقبل.

سجل أهداف منتخب مصر كل من: عمر شابون وحسين خليفة وكوستا وخالد حسن.

وتندرج المباراة ضمن خطة إعداد المنتخب، التي تهدف إلى رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وتطوير الأداء الجماعي، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق التصفيات.

وتكتسب تصفيات شمال أفريقيا أهمية خاصة لمنتخب مصر، باعتبارها محطة مؤثرة في مسيرته، وفرصة للاعبين الشباب لإظهار إمكاناتهم واكتساب المزيد من الخبرات، بما يساعدهم على خوض المنافسات الدولية بثقة أكبر.

ويعمل عبد الستار صبري وجهازه المعاون على الوقوف على مستوى اللاعبين وتقييم تطور أدائهم خلال فترة الإعداد، تمهيدًا للاستقرار على التشكيل الأنسب، وتكوين فريق متجانس قادر على الظهور بصورة قوية خلال المواجهات الرسمية.

ويتطلع منتخب مصر مواليد 2010 إلى استغلال فترة التحضير بأفضل صورة ممكنة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل، في إطار جهود تطوير قطاع الناشئين وإعداد المواهب الواعدة للاستحقاقات المقبلة.