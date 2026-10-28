سموتريتش يتوعد بإقامة مستوطنات في غزة ويتمسك بالبقاء في لبنان وجبل الشيخ

توعد وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، فجر الأربعاء، بإقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، وتمسك بالبقاء في لبنان وجبل الشيخ، عقب إعلان استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

وأضاف، أمام أنصار حزبه، أنه سيواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلته صحيفة «كالكاليست».

وفي هجومه على فلسطينيي الداخل، زعم سموتريتش أنهم يحتفلون بنتائج الاستطلاعات اعتقادًا بأنهم سيتمكنون من تغيير السياسة الاستيطانية للحكومة، متوعدًا بمواصلة هذه السياسة وإقامة مستوطنات في غزة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن سموتريتش أبدى أمله في أن تحسن أصوات الجنود نتيجة قائمته، التي خاضت الانتخابات بتحالف مع حزب «الهوية» برئاسة موشيه فيجلين، وحصلت على تقديرات تراوحت بين ستة وسبعة مقاعد في استطلاعات الخروج الأولى.

وأشار إلى أن فرز المظاريف المزدوجة، التي يصوت من خلالها الجنود وفئات أخرى، سيؤثر في التوزيع النهائي للمقاعد.

وسبق أن أعلن سموتريتش، في يونيو الماضي، انتهاء إعداد خطط لإقامة ثلاث مستوطنات في شمال قطاع غزة، وربط تنفيذها بالحصول على موافقة رئيس الحكومة، وفق صحيفة «مكور ريشون»، التي نقلت عنه آنذاك دعوته إلى استكمال احتلال القطاع.