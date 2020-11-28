 درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في بعض مناطق أستراليا - بوابة الشروق
السبت 28 نوفمبر 2020 8:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في بعض مناطق أستراليا

د ب أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:33 ص | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:33 ص

 تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض أنحاء أستراليا اليوم السبت في ظل موجة حر ضربت شرقي البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية صباح اليوم في المناطق الداخلية بولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وفيكتوريا وكذلك في ساوث أستراليا.

وتعد هذه أول موجة من درجات الحرارة المرتفعة في هذا الموسم في شرق البلاد مع اقتراب أستراليا من الصيف.

وكان مكتب الأرصاد الجوية قد ذكر يوم الخميس أنه يتوقع صيفا غزير الأمطار أكثر من المتوقع مع إمكانية حدوث فيضانات مع تراجع خطر حرائق الغابات مقارنة بالعام الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك