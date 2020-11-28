 المغرب: تسجيل 4412 إصابة و50 وفاة بكورونا في يوم واحد - بوابة الشروق
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المغرب: تسجيل 4412 إصابة و50 وفاة بكورونا في يوم واحد

أ ش أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:52 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:52 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 349 ألفا و688 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و570 ألفا و482 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5739 حالة، كما جرى تسجيل 5 آلاف و538 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 289 ألفا و574 حالة

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