 مقتل 4 إندونيسيين وحرق 7 منازل إثر اعتداء لمتشددين شمالي البلاد - بوابة الشروق
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مقتل 4 إندونيسيين وحرق 7 منازل إثر اعتداء لمتشددين شمالي البلاد

جاكرتا - أ ش أ:
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 3:12 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 3:12 م

قُتل أربعة إندونيسيين، واشتتعلت النيران في 7 منازل، بينها دار عبادة مسيحية؛ جراء اعتداء شنه متشددون بإحدى قرى محافظة (سولاويسي وسطى) الواقعة شمالي البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، عن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية قول: "إنه بعد استجواب 5 شهود عيان، فقد تبين للشرطة أنه كان هناك 10 عناصر متشددة، من بينهم ثلاثة كان بحوزتهم أسلحة".

وأضاف أن الشهود قد تعرفوا على هوية ما لا يقل عن 3 من المشتبه بهم عناصر في جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا" المتشددة، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث وملابساته، كذلك عملية البحث عن المشتبه بهم جارية.

كان قد تم تكثيف العمليات الأمنية بمحافظة (سولاويسي وسطى) خلال الأشهر الماضية في محاولة إلقاء القبض على عناصر جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا"، التي قتل قائدها السابق، أبو ورده سانتوسو، في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن عام 2016.


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