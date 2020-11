موسيماني: جئت إلى بلد نهر النيل لاصطياد السمكة الكبرى

وصف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا بأنها السمكة الكبرى التي جاء لحصدها.

وحقق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغرد موسيماني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي توتير: "أخيرًا، كان عليّ القدوم إلى بلد نهر النيل لاصطياد السمكة الكبرى".

كما وجه موسيماني شكره للجماهير ومجلس الأغدارة وبالاخص محمود الخطيب، رئيس النادي على الدعم الذي قدم له خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن موسيماني تحدث في تصريحات خاصة وكشف الفارق بين التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في 2016 مع صن داونز الجنوب إفريقي ومع الأهلي في 2020.

Finally , I had to come to Nile River to catch the big Fish. pic.twitter.com/Jo6ITY3j3T