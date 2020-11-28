ألمانيا تسجل 21 ألفا و695 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 21 ألفا و695 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و28 ألفا و89 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن المعهد أنه تم تسجيل 379 وفاة جديدة خلال الساعات الماضي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 15 ألفا و965 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن حوالي 656 ألفا و400 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 290 ألفا و150 حالة نشطة في البلاد.