تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ذكر فيه أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و431 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضى جاء ذلك وفقا لبيان لوزارة المالية اليوم.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 2.3 مليار جنيه.

أضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 350 مليونًا و489 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و583 مليونًا و987 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 451 مليونًا و899 ألف جنيه.

وبيّن التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و625 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و396 مليونًا و921 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و485 ألف جنيه.