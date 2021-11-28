أموتو يقود هجوم المصري أمام بطل نيجيريا بالكونفيدرالية

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أعلن معين الشعباني، المدير الفني للمصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمباراة ريفرز يونايتد النيجيري، اليوم السبت، على ستاد أنيمبا بمدينة أبا النيجيرية، فى ذهاب دور الملحق من النسخة 19 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالى :

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: حجاج عويس، اسلام صلاح، عمرو موسى، أحمد شديد.

خط الوسط: محمد عنتر، فريد شوقي، ايزي ايميكا ، حسن علي، محمد جريندو.

خط الهجوم: أوستين أموتو

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

أحمد مسعود، محمد شحاتة، كريم علاء، كريم العراقي، زياد فرج، حسين رجبإ اسلام عطية.