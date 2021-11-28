سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم فريق بالميراس البرازيلي التأهل إلى كأس العالم للأندية بعدما حقق لقب الثالث في تاريخه بنهائي كوبا ليبرتادوريس.

وحقق بالميراس فوزا غاليا اليوم السبت، على مواطنه فلامنجو بنتيجة 2-1، في المباراة التي لجأت إلى الأشواط الإضافية لتنتهي عند الدقيقة 120.

وأحرز أهداف بالميراس رافائيل فيجا في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، فيما عادل فلامنجو النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق جابرييل باربوسا، واتجت المباراة للأشواط الإضافية.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول أحرز بالميراس هدف التقدم من جديد عن طريق ديفيرسون في الدقيقة 95.

ليكتب بالميراس تاريخا جديدا في البطولة، حيث يعد الفريق البرازيلي الأول الذي يتوج باللقب مرتين متتاليتين، بعد أن حقق هذا الإنجاز مرتين من قبل في عامي 1999 و2020 وسبق لفلامينجو التتويج باللقب مرتين من قبل في عامي 1981 و2019.

وتأهل بذلك بالميراس إلى مونديال الأندية الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة.