أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في أستراليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن اختبار الجينوم أظهر إصابة شخصين قدما مؤخرا لسيدني بالمتحور الجديد.

والشخصان من الحاصلين على جرعات اللقاح كاملة، ولم تظهر عليهما أعراض.

وكان الشخصان ضمن 14 شخصا قدموا من الدوحة، وكانوا جميعا يخضعون للإشراف في الحجر الصحي. وجرى توجيه 260 راكبا وطاقم عمل الطائرة إلى أن يعزلوا أنفسهم.

وكانت أستراليا قد فرضت أمس السبت قيودا على السفر في ظل تزايد المخاوف بشأن المتحور الجديد، حيث أغلقت الحدود أمام أي شخص قادم من جنوب إفريقيا ونامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وسيشل ومالاوي وموزمبيق، وليس مواطنا استراليا.

وسيتعين على المواطنين الأستراليين والمقيمين الذين يأتون من هذه الدول الخضوع للحجر الصحي لـ14 يوما، في حين أن أي شخص زار هذه الدول ومتواجد حاليا في أستراليا يتعين أن يخضع لاختبار فيروس كورونا والخضوع للعزل 14 يوما.

وسيتم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الدول التسع لمدة أسبوعين مبدئيا.