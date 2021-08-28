• وبريطانيا تشعر بالذعر دون داع

قالت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا أنجيليك كويتزي، إن بريطانيا "تشعر بالذعر دون داعٍ"، مؤكدة أن الأعراض التي ظهرت على الحالات المصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" خفيفة للغاية، بحسب وصفها.

وأوضحت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن "أوميكرون" ظهر لأول مرة لدى شاب في الثلاثينيات من عمره، وكان يعاني من الإجهاد والصداع الخفيف، ولكن لم تظهر أي من أعراض فيروس كورونا المعتادة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضافت أنجيليك: "ما نراه سريريا في جنوب إفريقيا، ونحن في بؤرة المرض، خفيف للغاية".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.

وقرر عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم الآن حظر أو تقييد السفر من وإلى جنوب إفريقيا.