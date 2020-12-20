 الخارجية الموريتانية: انتخابنا في الفاو سيساهم في الأهداف الأممية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الموريتانية: انتخابنا في الفاو سيساهم في الأهداف الأممية

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 3:59 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 4:10 ص

أكدت وزارة الخارجية الموريتانية أن انتخابها في الفاو سيساهم في تحقيق الأهداف الأممية.
وذكر بيان للخارجية الموريتانية اليوم السبت أن انتخاب موريتانيا لهذا المنصب سيمكنها من المساهمة الفعالة، باسمها وباسم المجموعة في تحقيق أهداف منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة، الهادفة إلى القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعالم اجمع.
وكانت مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، وممثلة المجموعة في كل من برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الصناعية قد انتخبت موريتانيا نائبا لرئيس مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالمنظمة.

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