غرامة على ميتا بلاتفورمس بسبب تسرب بيانات شخصية لنحو نصف مليار مستخدم

جرى فرض غرامة بمقدار 265 مليون يورو (277 مليون دولار) على شركة ميتا بلاتفورمس لفشلها في منع تسرب البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم من خدمة فيسبوك التابعة لها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



فرضت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات وهي الجهة الرئيسية للرقابة على الخصوصية على ميتا في الاتحاد الأوروبي، الغرامة عقب تحقيق وجد أن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في تطبيق ضمانات صارمة مطلوبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.



وبحسب بيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرج نسخة منه اليوم الاثنين، فأنه علاوة على الغرامة –وهي ثالث أكبر غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات- أمرت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات الوحدة الأيرلندية لميتا ضمان أن معالجة البيانات تمتثل للقانون.



وظهرت بيانات شخصية بشأن 533 مليون مستخدم للفيسبوك عبر العالم على موقع للقرصنة العام الماضي، بما في ذلك أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.



وقالت ميتا في بيان اليوم الإثنين، إن "حماية الخصوصية وأمن بيانات الأفراد أساسي لكيفية سير عملنا" وإنها تعاونت بالكامل مع جهات التنظيم.