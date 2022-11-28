محاكمة مسؤولين سابقين في الجزائر بينهم 3 رؤساء وزراء في قضية فساد

انطلقت اليوم الاثنين بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية محاكمة مسؤولين كبار سابقين في قضية فساد.



ويحاكم أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، 3 رؤساء وزراء سابقين، وهم نور الدين بدوي، وأحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.



كما يحاكم 7 وزراء سابقين، هم وزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزيرا الري والموارد المائية حسين نسيب، وأرزقي براقي، ووزير المالية محمد لوكال، إضافة إلى 3 ولاة (محافظين).



ويتهم المتهمون بجنح عدة من ضمنها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عامة واستغلال الوظيفة.