الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني للاحتجاج على تصريحات برلين «التدخلية»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا في طهران هانز-أودو موتسل، إلى مقر الوزارة للاحتجاج على التصريحات الألمانية "التدخلية".

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن استدعاء السفير جاء عقب مبادرة ألمانيا بعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الاضطرابات الأخيرة في إيران، وتكرار تصريحات السلطات الألمانية "التدخلية التي لا أساس لها من الصحة".

وأشارت إلى إبلاغ السفير الألماني احتجاج إيران الشديد على هذه التصريحات.

وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير الألماني أن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان، هو خطوة خاطئة تقوم على نهج سياسي، ولن تقوم إيران بالتعاون مع أي آلية محددة على أساسها.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تعاون ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع عقوبات الولايات المتحدة أحادية الجانب، التي سببت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران، تجعل هذه الدول تفتقر إلى أي سلطة واختصاص لرفع دعاوى حقوق الإنسان.

وقال السفير الألماني إنه سيبلغ سلطات بلاده، في أقرب وقت ممكن، بهذه القضايا.