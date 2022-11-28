زوج أصالة يساعد شقيقها في ارتداء الزي السعودي

تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري محرك البحث جوجل، بعدما أحيت حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض، أمس، على مسرح "محمد عبده أرينا"، بحضور جماهيري واسع.

وشارك شقيق أنس نصري صورة ومقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مع شقيقته أصالة وزوجها السعودي فائق حسن، وهو يساعد أنس في ارتداء الزي السعودي.

وعلق أنس على الفيديو: "الأمس لم يكن يوماً عادياً الحب بصدق والتعبير عنه بكل الأشكال كان هو العنوان، السيدة التي زرعت حبا وعطاء تستحق أن تحصد الحب والوفاء، فخور جداً بك وممتن لقدري أن أكون جزء منك، شكراً لك لإعطائك للحب فرصة دائمة للتواجد وللفن قيمة والتزام دائم، شكراً لمن دخل حياتك وسكن قلوبنا بطيب قلبه وكرم محبته وعذب كلامه شكراً فائق حسن".



وطلبت أصالة من شقيقها أنس خلال الحفل، أن يشاركها أداء أغنية "قصص الشعوب"؛ كونها أدتها للمرة الأولى مع أبيها الراحل، فطلبت منه الصعود، ولكنه رفض خجلاً، لذا طلبت من الجمهور مساعدتها على تشجيعه.

وبعد إصرار اصالة والجمهور، صعد أنس المسرح لأول مرة مرتديا الزيّ السعودي، حيث أوضحت أنها المرة الأولى التي يظهر فيها بهذا الزيّ، وطلبت منه الجلوس؛ لتقليل الشعور بالتوتر.