سيطرت حالة من القلق على أهالي المفقودين في مدينة عزبة البرج، بعد غرق سفينة شحن قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، كان على متنها 14 شخصا منهم مصريون و انتشال أول جثمان من بين أفراد طاقم السفينة المنكوبة من أبناء دمياط.

السفينة فُقدت على بعد 4,5 ميل قبالة سواحل جزيرة لسبوس اليونانية، وكانت تحمل علم جزر القمر، وخرجت السفينة من ميناء الدخيلة المصري بالإسكندرية محملة بالملح ومتجهة إلى ميناء القسطنطية في تركيا ، وكان على متنها 14 شخصا منهم مصريون من منطقة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط.

وحسب المعلومات أيضا فقد أصدرت السفينة إشارة استغاثة بعد أن تم تعطلها في البحر بسبب عطل ميكانيكي في تمام الساعة السابعة صباح الأحد، وقامت السفينة بتفعيل مكالمة الطوارئ للسفن القريبة، ثم اختفت من الرادار، فيما تمكنت طائرات الهليكوبتر من إنقاذ بحار وحيد من طاقم المركب.

حسب ترجيح السلطات اليونانية، فإن السفينة، وقبل فقدانها، كانت تنحرف يمينا ويسارا قبل أن تختفي من على شاشات الردار، ما يعني أنها انقلبت. كما ترجح السلطات أن تكون السفينة قد حدث بها ثقب أدى لدخول المياه إليها وغرقها.

وكشفت المعلومات هوية المصريين المفقودين والذين كانوا على متن السفينة، وجميعهم من عزبة البرج بمحافظة دمياط شمال مصر، وهم: محمد ناصر الشحات، ومحمد نبيل شاهين، ومحمد محسن دعدور، وزياد اشرف القطان، وعبدالله عوض الطرابيلي، علي علي ابراهيم