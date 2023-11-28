أوكرانيا تعتمد ميزانية العام الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على قانون ميزانية 2024 لأوكرانيا والتي تستهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، مع رصد مليارات الدولارات للإنفاق العسكري.

وتبلغ مخصصات الإنفاق العسكري في الميزانية ما يعادل أكثر من 44 مليار دولار، وهو نحو نصف إجمالي الإنفاق العام للبلاد.

وتتضمن الميزانية 43 مليار هريفنيا أوكرانية (1.18 مليار دولار) لإنتاج الطائرات المسيرة، ونفس المبلغ تقريبا لتصنيع الذخائر، والأسلحة لصالح القوات التي تقاتل ضد روسيا.

وتأتي موارد الميزانية من الضرائب والرسوم الجمركية وأرباح الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصيلة صفقات خصخصة الشركات الحكومية بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية.

في الوقت نفسه فإن نحو نصف النفقات المقررة في الميزانية وتقدر بنحو 92.3 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال الاقتراض كما حدث خلال العام الحالي في ظل تدهور أداء الاقتصاد نتيجة الحرب ضد روسيا.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام المقبل حوالي 48.7 مليار دولار، سيتم إنفاقها كلها تقريبا على الأغراض الدفاعية.